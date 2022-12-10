Takvim Gazetesi Yazarı Gazeteci Bülent Erandaç HDP ve CHP birlikteliğini tek tek anlatı! TSK ve Emniyet'e iftiranın perde arkası

A Haber’de yayınlanan Satır Arası’nda 6’lı masada yaşananlar, TSK ve Emniyet’e yönelik CHP ve HDP tarafından ortaya serilen iftira - algı operasyonları ele alındı. Programda konuşan Takvim Gazetesi Yazarı Gazeteci Bülent Erandaç, “6’lı masanın HDP ile birçok pazarlığı var” dedi. Erandaç, “Şimdi CHP narko algı operasyonu, iftirası, kara propagandası ile bir rol içindedir. Diğer yandan HDP ise bir başka açıdan kimyasal silahlar üzerinden derin ABD ve Avrupa’nın sesi olarak konuşmaktadır.” ifadelerine yer verdi. "Bu gelişmeler hep 2023 seçimlerine yöneliktir" yorumunda bulunan Erandaç, "Cumhur İttifakı bunları parçalayacaktır. Tayyip Bey ve Devlet Bahçeli Bey olanları vatandaşa anlatacaktır." açıklamasını yaptı.

Takvim Gazetesi Yazarı Gazeteci Bülent Erandaç, "HDP, PKK'nın siyasi kolu olarak parlamentoda bulunuyor. (HDP'nin kapatılması) Öte yandan Anayasa Mahkemesi de (AYM) son kararlarını verecek. Üzerinde çalışmalar var. Ruhen beraberler. 'Biz masanın altında üstünde falan değiliz.' diyorlar. 2013'lerde aynı anda Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş'ı 2 partinin başına getiren derin ABD organize etmiş zaten. Bu ikisini değerlendirmek lazım." dedi.

"HDP İLE CHP'NİN BİRLİKTELİĞİNİ VAR"

TSK ve Emniyet'e yönelik CHP ve HDP tarafından ortaya serilen iftira ve algı operasyonlarına değinen Erandaç, "Şimdi CHP narko algı operasyonu, iftirası, kara propagandası ile bir rol içindedir. Diğer yandan HDP ise bir başka açıdan kimyasal silahlar üzerinden derin ABD ve Avrupa'nın sesi olarak konuşmaktadır. Sonra çıkıyor Mehmet Çelebi (AK Parti İzmir Milletvekili) çok güzel yanıtlar veriyor. Orada zaten HDP ile CHP'nin birlikteliğini anlatıyor. CHP'den ayrılması, HDP ile birliktelikleri, PKK aşkı, HDP aşkı…" şeklinde konuştu.

"ARKASINDA WASHINGTON, LONDRA, BERLİN VAR"

Bülent Erandaç, "Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal da anlatıyor. 6'lı muhalefet bunların bir araya kimlerin getirdiklerini, kimlerin konuştuklarını çok iyi anlamaktayız. Kimyasal silah iftirası üzerinde burada kahraman Türk ordusunu çok ciddi sıkıntıya sokmaya yönelik bir kampanya var. Arkasında Washington, Londra, Berlin var. Sebebi Türkiye'deki hükümeti kara propaganda çok kritik bir noktaya sokmak. Irak'ta da Saddam Hüseyin'in birçok hareketi, bombalama olayından sonra götürdüler. Bu konuşmalar bir partinin konuşması değildir. Arkasında oyun var. Yıllardan beri devam etmekte." ifadelerine yer verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI BUNLARI PARÇALAYACAKTIR"

Usta yazar Erandaç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Selahattin Demirtaş kim? 2013'te PKK ile beraber Suriye olayları ile beraber tetikçilik yaptı. Ondan önce de Kılıçdaroğlu, ABD'ye neden gidip geldi? FETÖ'nün yargı ve emniyet darbesini organize etmişler. Bugün söyledikleri ile 5 sene önce yaptıkları arasında bir paralellik var örtüşüyor. 6'lı masanın birçok pazarlıkları var. Bunlar sadece görünenler. Bakanlık pazarlığı var. Bu gelişmeler hep 2023 seçimlerine yöneliktir. Cumhur İttifakı bunları parçalayacaktır. Tayyip Bey ve Devlet Bahçeli Bey olanları vatandaşa anlatacaktır."

AK PARTİLİ MEHMET ALİ ÇELEBİ HDP'Lİ VEKİLE NE YAIT VERMİŞTİ?

TBMM'de konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik sözleri, HDP'lileri rahatsız etti.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Demirtaş'ın adını ağzınıza almadan gidin temiz suyla çalkalayın" ifadelerini kullanınca Çelebi'den yanıt gecikmedi.

Çelebi, "Demirtaş dediğinizde bizim aklımıza Yasin Börü geliyor. Demirtaş deyince aklıma, 'Terörist cenazesine gitmeyene işlem yaparım' diyen adam geliyor. Bizim Atatürk'e hakaret edenlerle işimiz yok. Bizim bebek katiline 'sayın' diyenlerle işimiz yok. Bizim vatan içinde vatan arayanlarla işimiz yok." ifadelerini kullandı.