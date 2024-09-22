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TAG Otoyolu'nda 3 ayrı kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TAG Otoyolu'nda 3 ayrı kaza: 1 ölü, 20 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 08:52
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesiminde ayrı ayrı meydana gelen 2 tır ile 1 minibüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, toplam 20 kişi de yaralandı.
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TAG Otoyolu’nda 3 ayrı kaza: 1 ölü, 20 yaralı
TAG Otoyolu'nda 3 ayrı kaza: 1 ölü, 20 yaralı
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