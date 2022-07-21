21 Temmuz 2022, Perşembe
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Suriye’ye harekat olacak mı? Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik düzenlemeyi planladığı operasyonun yanı sıra, tahıl koridoru ve yunanistan ile yaşanan gerilim toplantının gündeminde olacak.