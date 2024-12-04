Suriye’de 40 kilometrelik yeni tünel bulundu! Tel Rıfat’tan çarpıcı detaylar A Haber’de

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Tel Rıfat'tan son gelişmeleri aktardı. Geçgel, "Tel Rıfat’ta metrelerce tünel ağları var. Yeni bir tünel bulundu. Bu tünel 40 kilometre uzunluğunda. Tel Rıfat’ın güneyinden El Bab’ın güneyine kadar neredeyse uzanan bir tünel ağı bulundu. İçerisinde odalar var. Her noktanın ölüm tuzaklarıyla dolu olduğunu gördük. Tel Rıfat’ın güney kısmında yeni tüneller kazmaya başlamışlar teröristler. O tünelleri de inşaat halinde yarım bırakarak kaçmak zorunda kalmışlar. Mevcut tünellerden kat kat fazla bir uzunluğa sahip. Neredeyse yerin altına yol döşemişler. Motosikletin geçebileceği şekilde yol yapmaya çalışmışlar." dedi.

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