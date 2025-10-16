16 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Suriye Savunma Bakanlığı otobüsüne bombalı saldırı: 4 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 13:35
Suriye'nin Deyrizor kentinde, Savunma Bakanlığına ait bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi, arasında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar hastaneye götürüldü. Suriye iç güvenlik güçleri de bölgede geniş çaplı bir operasyon başlattı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen herhangi bir örgüt olmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
