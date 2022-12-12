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Suriye rejimi ile görüşme var mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız

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Giriş: 12.12.2022 21:45
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz. Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.
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