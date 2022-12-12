12 Aralık 2022, Pazartesi
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Suriye rejimi ile görüşme var mı? Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye rejimiyle istihbarat örgütleri aracılığıyla görüşüyoruz. Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü için birlikte çalışmaya hazırız" dedi.