Suriye operasyonundan yeni görüntü!

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonla ilgili yeni görüntüler paylaştı.