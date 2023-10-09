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Suriye operasyonundan yeni görüntü!

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Giriş: 09.10.2023 12:12
Güncelleme:09.10.2023 12:13
Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik 1-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen kapsamlı hava operasyonlarında, örgütün gelir kaynakları ve tesisleri imha edilirken 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonla ilgili yeni görüntüler paylaştı.
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