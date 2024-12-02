Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'dan A Haber'de net mesaj! "Münbiç PKK'dan temizlenecek"

Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası hem SMO tarafından hem de muhalif güçler tarafından önemli noktalarda kontrol altına alındı. Bölgede SMO'nun çalışmaları devam ederken Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa PKK'nın Münbiç'ten temizleneceğini belirterek "Stratejik bölgeleri aldık, devamı gelecek" şeklinde konuştu.