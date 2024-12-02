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Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’dan A Haber’de net mesaj! Münbiç PKK’dan temizlenecek

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa'dan A Haber'de net mesaj! "Münbiç PKK'dan temizlenecek"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.12.2024 22:46
Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu sonrası hem SMO tarafından hem de muhalif güçler tarafından önemli noktalarda kontrol altına alındı. Bölgede SMO'nun çalışmaları devam ederken Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa PKK'nın Münbiç'ten temizleneceğini belirterek "Stratejik bölgeleri aldık, devamı gelecek" şeklinde konuştu.
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa’dan A Haber’de net mesaj! Münbiç PKK’dan temizlenecek
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı A Haber’de!
Suriye Geçici Hükümeti Başkanı A Haber'de!
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