Suriye Dışişleri Bakanı Ankara’da! Fidan- Şeybani görüşmesinin gündemi ne?

Suriye ordusu ile SDG arasındaki gerginlik sürerken, Şam’dan Ankara’ya kritik bir ziyaret gerçekleşiyor. Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani Ankara’ya geldi. Bakan Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla bir araya gelecek. Görüşmede terörle mücadele, sınır güvenliği ve mülteciler masada olacak. Ziyaretin ayrıntılarını A Haber muhabiri Damla Kuşkapan aktardı.

