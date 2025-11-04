Süreç başlayalı 1 yıl oldu: "Kazanan 86 milyon olacak"

Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda şimdi sırada terörsüz bölge hedefi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan her konuşmasında bu hedefe vurgu yapıyor. Erdoğan, “Artık terörün hiçbir çeşidini ne ülkemizde ne de komşularımızın topraklarında görmek istiyoruz” diyor. Bu doğrultuda atılan adımlarda bir yıl geride kalırken, sahada ve masada çalışmalar hız kazandı. Peki süreç nasıl ilerleyecek? İşte yol haritası…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN