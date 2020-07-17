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Süper Lig'in 18 takımından #kadınaşiddeteDURDE mesajı

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Giriş: 17.07.2020 20:13
Güncelleme:17.07.2020 20:20
#kadınaşiddeteDURDE projesine Süper Lig'in 18 takımından da destek geldi. Kadına şiddete karşı çıkan futbol kulüplerinin simge isimleri #kadınaşiddeteDURDE projesinde yer aldı.

Süper Lig'in 18 takımından bazı oyuncular #kadınaşiddeteDURDE projesinde buluştu. Trabzonspor'dan Sosa, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Beşiktaş'tan Atiba da #kadınaşiddeteDURDE projesinde yer aldı.

"Şiddetin bahanesi, mazereti ve gerekçesi olmaz" mesajının verildiği projede yer alan futbolcular bir ağızdan "kadına şiddete dur de" dedi.

18 takımdan #kadınaşiddeteDURDE mesajı
18 takımdan #kadınaşiddeteDURDE mesajı
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