Süper Lig'in 18 takımından #kadınaşiddeteDURDE mesajı

#kadınaşiddeteDURDE projesine Süper Lig'in 18 takımından da destek geldi. Kadına şiddete karşı çıkan futbol kulüplerinin simge isimleri #kadınaşiddeteDURDE projesinde yer aldı.

Süper Lig'in 18 takımından bazı oyuncular #kadınaşiddeteDURDE projesinde buluştu. Trabzonspor'dan Sosa, Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu, Galatasaray'dan Selçuk İnan ve Beşiktaş'tan Atiba da #kadınaşiddeteDURDE projesinde yer aldı.

"Şiddetin bahanesi, mazereti ve gerekçesi olmaz" mesajının verildiği projede yer alan futbolcular bir ağızdan "kadına şiddete dur de" dedi.