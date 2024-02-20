Şükrü Genç Sarıyer’den bağımsız aday

CHP'de yerel seçimlere giden süreçte aday krizi devam ediyor. Sarıyer'de yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu.

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