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Şükrü Genç Sarıyer’den bağımsız aday

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 16:15
CHP'de yerel seçimlere giden süreçte aday krizi devam ediyor. Sarıyer'de yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Şükrü Genç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu.
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