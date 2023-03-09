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Süheyla Sultan Gemisi afetzedelerin konaklaması için hazırlanıyor

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 12:22
Ulaştırma ve Altyapı bakanlığının Hatay'a gönderdiği Süheyla Sultan Gemisi İskenderun limanına yaklaştı. Gemi depremzedeler için hazırlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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