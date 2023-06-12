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Suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 08:55
İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere Emniyet'e götürüldüğü bildirildi.
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