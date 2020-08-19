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Stratejist Gürsel Tokmakoğlu Başkan Erdoğan'ın cuma günü müjdesini değerlendirdi

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Giriş: 19.08.2020 23:21
Güncelleme:19.08.2020 23:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü müjdesi A Haber'deki Memleket Meselesi programında değerlendirildi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan stratejist Gürsel Tokmakoğlu, "Türkiye köklü bir şekilde uzun vadeli transfer gücüne sahip olacak" dedi.

Stratejist Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü müjdesini değerlendirdi.

Türkiye'nin gücüne güç katacağını belirten Tokmakoğlu, "Enerji bağlamında bir konu hallediliyorsa büyük gelişmeler yaşanır" dedi.

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Memleket Meselesi'nde 'Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu' iddialarını değerlendiren Tokmakoğlu, "Fatih gemimiz Karadeniz'deydi. Getirisi olarak söylenenler doğruysa ve enerji bağlamında bir konu hallediliyorsa bakın neler olabilir. Bizim boru hatlarımız hazır. Hem Azerbaycan'dan hem Rusya'da ama Anadolu'dan ve Trakya'ya ulaşan boru hatlarımız var. Avrupa'ya alternatif bir yol güzargahında sadece boru hattı olan bir ülke değil aynı zmanda kaynak ülke olma ppotansiyelini de elde ediyorsunuz. Bu durumda Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ya bakış açısı değişir"

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