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Sözünü tuttu şehit ailesi 1 ayda evine kavuştu! Bakan Özhaseki deprem bölgesinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2024 09:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraştaydı. Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine daha önce ev sözü veren Mehmet Özhaseki, aileyi yeni evlerinde ziyaret etti.

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