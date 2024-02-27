27 Şubat 2024, Salı
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Sözünü tuttu şehit ailesi 1 ayda evine kavuştu! Bakan Özhaseki deprem bölgesinde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraştaydı. Şehit Müslüm Özdemir'in ailesine daha önce ev sözü veren Mehmet Özhaseki, aileyi yeni evlerinde ziyaret etti.