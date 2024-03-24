Soruşturmanın tek tanığı konuştu: Bu para milletin parası

CHP ve İBB yöneticilerinin çuvalla para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. En son geçen gün eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu ifade vermiş, paranın nereden temin edildiğini bilmediğini ve bina ücretinin bir kısmının elden verilmesinin sebebinin bina sahibinin vergi kaçırması olduğunu öne sürmüştü. O böyle derken, soruşturmanın tek tanığı Hasan Şenyurt, Sabah Gazetesi'ne konuştu ve 200 milyonu aşkın paranın 6 ay boyunca bir milletvekilinin makam aracıyla İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'a taşındığını, paranın kaynağının da İBB Kültür A.Ş. olduğunu öne sürdü.

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