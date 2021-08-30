30 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı

Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2021 19:06
Güncelleme:30.08.2021 19:06
Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi.

Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı
Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı
FETÖ ile irtibatlı 21 bin kişinin TSK ile ilişkisi kesildi
FETÖ ile irtibatlı 21 bin kişinin TSK ile ilişkisi kesildi
Akşener neden ’Garibanlar’ dedi?
Akşener neden 'Garibanlar' dedi?
Büyük Taarruz’da zafer Cumhuriyet’i getirdi!
Büyük Taarruz’da zafer Cumhuriyet’i getirdi!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ay Yıldız Projesi’nin açılış tarihi 19 Mayıs 2023!
Ay Yıldız Projesi'nin açılış tarihi 19 Mayıs 2023!
Evlat nöbetindeki ailelerden Zafer Bayramı kutlaması
Evlat nöbetindeki ailelerden Zafer Bayramı kutlaması
7 terörist etkisiz hale getirildi!
7 terörist etkisiz hale getirildi!
CHP, Tanju Özcan’ın restini sineye çekti!
CHP, Tanju Özcan'ın restini sineye çekti!
Marmaris’te yanan alanlar yeniden yeşilleniyor!
Marmaris’te yanan alanlar yeniden yeşilleniyor!
Bakan Akar açıkladı! İşte Afganistan planı
Bakan Akar açıkladı! İşte Afganistan planı
Büyükşen ailesi Müge Anlı mikrofonlarına konuştu
Büyükşen ailesi Müge Anlı mikrofonlarına konuştu
Daha Fazla Video Göster