30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı
Suriye’nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG’nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep'in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi.
Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.