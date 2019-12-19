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19.12.2019

Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına uyarı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında konuştu. Dünyaya seslenen Erdoğan, "İslam dünyası güçsüz, zayıf ve çaresiz değildir" dedi. İslam ülkelerini bir araya getiren İslam İşbirliği Teşkilatı gibi platformların güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) eleştirdi, "İslam coğrafyasının geleceği 5 ülkenin ağzına bırakan sistem artık miadını doldurmuştur" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan İslam dünyasına uyardı "Hala Müslümanların büyük kısmı açlık ve cehaletle boğuşuyorsa hatayı bizde aramak gerekir." dedi.

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