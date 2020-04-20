Son dakika... Başkan Erdoğan açıkladı: 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak |Video

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.12'de başladı.Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi görüşüldü. Başkan Erdoğan kritik toplantının ardından canlı yayında duyurdu.

Son dakika haberi: Koronavirüs nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan 2020'den itibaren 4 gün sokağa çıkma yasağının ilan edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Başkan Erdoğan'ın o açıklamalarında satır başları;

Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde uyguladığımız hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması da büyük fayda sağladı. Bunun için hafta sonu sokağa çıkma kısıtlama uygulamasını, tarım, sağlık, gıda hizmetleri, temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan'da 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

"BAZI ADIMLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ATMAYA BAŞLAYABİLİRİZ"

22 Nisan akşamı 00.00'dan itibaren 23 Nisan zaten tatil, 24, 25, 26 00.00'a kadar devam edecek. Pazar günü 24.00'de sona erecektir. Bununla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımız tarafından kamuoyumuzla paylaşacaktır. Fırıncı, sucu, gazete bayileri, medya mensubu başta olmak üzere tüm çalışanlara ve kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. Amacımız önlemleri en titiz şeklinde uygulayarak salgının seyrini Ramazan Bayramı'na imkan verecek seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesinde atmaya başlayabiliriz. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz.