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Son dakika: Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer net konuştu

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Giriş: 21.01.2022 13:34
Son dakika haberine göre 1.5 yıl aradan sonra 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan 18 milyondan fazla öğrenci haftasonu itibariyla 15 günlük yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ''Velilerimiz öğrencilerini, karneleri ne olursa olsun ödüllendirsinler. Çünkü bu 5 aylık süreç içerisinde yüze eğitime devam edebilmek hakikaten kolay bir süreç değil. Karnelerindeki notları ne olursa olsun bu süreçte tüm öğrenciler başarılı. Bunun için velilerimizden istirhamımız, çocuklar ile daha fazla vakit geçirmeleri ve çocukları başarılarından dolayı kutlamaları'' dedi. Bakan Özer salgına rağmen 5 aydır kesintisiz devam eden yüz yüze eğitimin değerlendirmesini de yaptı.
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