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Son dakika: YSK'da kura çekimi | 4 Cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

A Haber
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Giriş: 01.04.2023 15:16
Son dakika haberleri... YSK'da düzenlenen kura töreninde 4 Cumhurbaşkanı adayının oy pusulasındaki yerleri belli oldu. Sonuçlara göre, birinci sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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