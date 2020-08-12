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Son dakika: "Yıldırım 5" operasyonundan ilk görüntüler! Kahramanlar komando andı okudu
Son dakika haberi... Amanoslar'da bu sabah itibarıyla 1448 personelle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı. İşte Yıldırım-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler. Kahraman askerler operasyondan önce böyle komando andı okudu.
Son dakika haberi... Amanoslar'da bu sabah itibarıyla 1448 personelle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı. İşte Yıldırım-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler. Kahraman askerler operasyondan önce böyle komando andı okudu.