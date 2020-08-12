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Son dakika: "Yıldırım 5" operasyonundan ilk görüntüler! Kahramanlar komando andı okudu

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Giriş: 12.08.2020 11:20
Son dakika haberi... Amanoslar'da bu sabah itibarıyla 1448 personelle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı. İşte Yıldırım-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler. Kahraman askerler operasyondan önce böyle komando andı okudu.

Son dakika haberi... Amanoslar'da bu sabah itibarıyla 1448 personelle Yıldırım-5 Operasyonu başlatıldı. İşte Yıldırım-5 Operasyonu'ndan ilk görüntüler. Kahraman askerler operasyondan önce böyle komando andı okudu.

Yıldırım 5 operasyonu başladı! Bin 448 personel katılıyor "YILDIRIM 5" OPERASYONU BAŞLADI! BİN 448 PERSONEL KATILIYOR

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