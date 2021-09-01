01 Eylül 2021, Çarşamba
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Son dakika: Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Edoğan Sırbistan'daki açılış törenine video mesajla katıldı. Başkan Erdoğan, “Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.