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05.01.2020

Son dakika: Türkiye'den terörist Hafter'in saldırısına sert tepki |Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, "Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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