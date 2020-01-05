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05.01.2020
Son dakika: Türkiye'den terörist Hafter'in saldırısına sert tepki |Video
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, "Trablus'un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
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