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Son dakika: Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı! 3. Lozan hatırlatması

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Giriş: 09.10.2020 16:27
Güncelleme:09.10.2020 16:31
Son dakika haberi... Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti. Detayları A Haber muhabiri Elif Saatçıoğlu aktardı.

'den bir ilanı daha geldi. Yeni NAVTEX ilanı Lozan Antlaşması çerçevesinde 'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.

14 Eylül ve 22 Eylül'deki NAVTEX ilanlarının ardından İstasyonundan yayınlanan NAVTEX ilanında 'a 3. kez 'Lozan' uyarısı yapıldı.

İHLAL EDİLDİ

Yeni NAVTEX ilanı ile çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan edildi.

LOZAN VURGUSU

İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.

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