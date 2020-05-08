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Son dakika: Türkiye'de corona virüs aşısıyla ilgili flaş gelişme Bakan Varank canlı yayında açıkladı: 3 üniversite... |Video

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08.05.2020
Son dakika haberi; Türkiye'de corona virüs aşısıyla ilgili flaş gelişme... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aşı konusunda 17 farklı firmayla temas halindeyiz. 3 üniversite hayvanlar üzerinde teste başladı." dedi.

Sanayi ve , özel bir televizyon kanalında korona virüs salgınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Yine biz bu virüs daha ülkemiz sınırlarına girmeden önce bilim insanlarımızla bir toplantı yapmıştık. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda biz bu platformu oluşturduk ve burada özellikle bu hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşı çalışmalarıyla ilgili projeleri değerlendirmeye aldık.

17 projeyi destekliyoruz, bunların 8'i aşı geliştirme projesi. Hem Hasan hocamız TÜBİTAK'ın başında birebir her gün belki görüşmeler yaparak bu projeleri takip ediyorlar. Şu anda bunu ilk kez buradan söyleyeyim. Rekombinant aşıda üç tane hocamız hayvan deneyleri aşamasına geldi. Hatta bir tanesi hayvan deneylerini başlattı.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank canlı yayında açıkladı: Haziran ayında... |Video BAKAN VARANK CANLI YAYINDA AÇIKLADI: HAZİRAN AYINDA... |VİDEO

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