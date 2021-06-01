Son dakika: Telafi eğitimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada ''Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi açık olacak'' dedi ve ayrıntıları anlattı. Bakan Selçuk "Karneleri 18 Haziran'dan itibaren vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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