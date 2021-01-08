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Son dakika | Suriye'de kirli oyun! Türkiye ve Rusya karşı karşıya getirilmek istendi | Video

A Haber
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Giriş: 08.01.2021 16:24
Güncelleme:08.01.2021 16:52
Terör örgütü PKK/PYD Suriye'de terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimlerine devam ediyor. Son dönemde artan saldırıların nedenlerini ve bilançosunu A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında aktardı. Ulak, Rusya ile Türkiye'yi Suriye'nin Ayn İsa kentinde karşı karışya getirmek isteyen PKK/YPG terör örgütünün kirli planın perde arkasını anlattı.

Barış Pınarı bölgesine sızma girişimleri neden arttı? PKK/PYD'nin Türkiye-Rusya planı nasıl bozuldu? PKK-PYD'nin Barış Pınarı bölgesinde planı ne? Suriye'de son bir ayda kaç PKK/PYD'li öldürüldü? Suriye sınırı duvarı PYD'nin sızma girişimlerini engelledi? PKK/PYD'yi Suriye'de kim, nasıl kullanıyor?

Tüm bu sorulara A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıklık getirdi.

32 GÜNDE 112 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ulak, son 32 günde düzenlenen operasyonlarda 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PKK'NIN KİRLİ OYUNUNU İHA/SİHALAR BOZDU

Terör örgütü PKK'nın Ayn İsa'da Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek istedi. Rusya'nın daha önce kullanmış olduğu bir karargaha yerleşen PKK/YPG'li teröristler Türk askerinin olduğu bölgeye havan saldırısı gerçekleştirdi. Bu hain planla Türkiye ile Rusya'yı karşı karışya getirmek isteyen teröristlerin kirli planını ise İHA ve SİHA'lar bozdu. Rusya'nın boşalttığı karargahta bulunanların terörist olduğunun tespit edilmesi üzerine Pkk/YPG'li teröristler düzenlenen hava operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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