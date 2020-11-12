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Son dakika: Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü

A Haber
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Giriş: 12.11.2020 15:44
Güncelleme:12.11.2020 15:55
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binasında bulunan ajandadan birçok saldırı düzenleyen teröristlerin bilgileri çıktı. Evlatları için günlerdir eylem yapan gözü yaşlı Diyarbakır anneleri HDP'nin Şırnak İl binası önünde HDP ve PKK'yı protesto etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP il binasında bulunan ajandadan birçok saldırı düzenleyen teröristlerin bilgileri çıktı. Evlatları için günlerdir eylem yapan gözü yaşlı Diyarbakır anneleri HDP'nin Şırnak İl binası önünde HDP ve PKK'yı protesto etti. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü
Şırnak’ta HDP ve PKK’ya tepki yürüyüşü
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