15 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Şehit cenazesinde Meral Akşener'e sert PKK tepkisi

Son dakika: Şehit cenazesinde Meral Akşener'e sert PKK tepkisi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.02.2021 15:58
Güncelleme:15.02.2021 15:58
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile arasına mesafe koymayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaştan sert tepki gördü. Şehit Er Sedat Sorgun'un cenaze töreninde Meral Akşener'in çelenginin koyulmasına tepki gösterildi. Şehidin yakınları "Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın" diyerek duruma tepki gösterdi.

Irak Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından biri olan er Sedat Sorgun'un cenazesine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalandı. Çelengi kırmaya çalışan yaşlı adam, 'Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın' diyerek duruma tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörist başı nasıl yakalandı?
Terörist başı nasıl yakalandı?
40 ilde PKK/KCK operasyonu
40 ilde PKK/KCK operasyonu
Şehit cenazesinde Meral Akşener'e sert PKK tepkisi
Şehit cenazesinde Meral Akşener'e sert PKK tepkisi
TÜİK'te görev değişikliği
TÜİK'te görev değişikliği
Meclis'te 'Gara' bilgilendirmesi! AK Parti'li Zengin'den sert tepki
Meclis'te 'Gara' bilgilendirmesi! AK Parti'li Zengin'den sert tepki
İYİ Partili Erdem'den vatandaşa hakaret!
İYİ Partili Erdem'den vatandaşa hakaret!
Fransız basınında PKK propagandası
Fransız basınında PKK propagandası
Türkiye operasyonların kapılarını aralıyor
Türkiye operasyonların kapılarını aralıyor
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Operasyon gecesini böyle anlattı!
Operasyon gecesini böyle anlattı!
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki!
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki!
Teröre sessizliğe isyan etti
Teröre sessizliğe isyan etti
Daha Fazla Video Göster