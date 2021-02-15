Son dakika: Şehit cenazesinde Meral Akşener'e sert PKK tepkisi

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile arasına mesafe koymayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vatandaştan sert tepki gördü. Şehit Er Sedat Sorgun'un cenaze töreninde Meral Akşener'in çelenginin koyulmasına tepki gösterildi. Şehidin yakınları "Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın" diyerek duruma tepki gösterdi.

Irak Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından biri olan er Sedat Sorgun'un cenazesine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenk, şehit yakınları tarafından parçalandı. Çelengi kırmaya çalışan yaşlı adam, 'Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın' diyerek duruma tepki gösterdi.