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Son dakika: Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında flaş kararlar...

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Giriş: 02.12.2020 18:12
Güncelleme:02.12.2020 18:13
Son dakika haberi...Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlandı. Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantının sonunda yazılı açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alınmış; TSK ve güvenlik birimlerimizin kullandığı yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır" denildi.

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarında yerli ve milli savunma sanayinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı da vurgulandı. Savunma sanayii sektörünün Covid-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği belirtilen toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikasının güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirildi. Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği kaydedildi.
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