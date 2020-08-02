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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 'kaygı verici' dedi 2 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca mesajında "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
Bakan Koca mesajında "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici." ifadelerini kullandı.