02 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 'kaygı verici' dedi 2 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 'kaygı verici' dedi 2 Ağustos koronavirüs verilerini paylaştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2020 19:37
Güncelleme:02.08.2020 19:42
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca mesajında "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 Ağustos Pazar gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Bakan Koca mesajında "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici." ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Bakan Koca verileri paylaştı 'kaygı verici' diyerek uyardı
Bakan Koca verileri paylaştı 'kaygı verici' diyerek uyardı
Bakan Pakdemirli A Haber'de açıkladı: 20 bin personelle...
Bakan Pakdemirli A Haber'de açıkladı: 20 bin personelle...
Kalan kurbanlıkları devlet alacak
Kalan kurbanlıkları devlet alacak
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki çocuk bulundu
Bakan Koca 1 Ağustos verilerini açıkladı! 36 ilde...
Bakan Koca 1 Ağustos verilerini açıkladı! 36 ilde...
Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
Ayasofya Camii'ne ziyaretçi akını
FETÖ’nün Twitter yasağı Öz’ü trollüğe sürüklemiş!
FETÖ’nün Twitter yasağı Öz’ü trollüğe sürüklemiş!
Meral Akşener Ayasofya Camisi'nde...
Meral Akşener Ayasofya Camisi'nde...
Başkan Erdoğan uyardı: AK Parti teşkilat mensubu olamaz
Başkan Erdoğan uyardı: AK Parti teşkilat mensubu olamaz
Başkan Erdoğan'dan 'sancak' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 'sancak' mesajı
Başkan Erdoğan: Büyük kongremizi...
Başkan Erdoğan: Büyük kongremizi...
Rum vatandaşlar gerçeklerle cevap verdi
Rum vatandaşlar gerçeklerle cevap verdi
Daha Fazla Video Göster