Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'ücretsiz aşı' iddiasına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Çin'den getirilen koroniavirüs (Kovid-19) aşılarından 1 milyon dozunun ücretsiz getirildiğini ve bu ücretsiz getirilen aşıların ise devlete 12 milyon dolara fatura edildiğini iddia etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun bu iddiasına yanıt verdi. Bakan Koca, “Özellikle hizmet etme gayreti içerisindeyken, siyasi arenaya çekmek isteyenler oldu. Bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Yarın (25 Şubat 2021) Bilim Kurulu Toplantısı sonrası detaylı açıklama yapacağım" dedi. Öte yandan Bakan Koca, hadis alimi Muhammed Emin Saraç'ın İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze töreninde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileri hakkında ise özür diledi. İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç'ın cenazesine ilişkin, "Cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği görüntünün olabileceğini ön görmedik. Öngörmem gerekiyordu. Vatandaşımızdan bu konuda özür diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun 1 milyon doz aşının ücretsiz verilmesine karşın fatura kesildiğine yönelik iddialarına ilişkin, pandemi sürecinde her vatandaşa eşit şekilde hizmet etmeye çalıştığını ifade etti. Bakan Koca, "Bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Verilmeyecek hesabımız yok. 83 milyon vatandaşımızla birlikte mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Bununla ilgili detaylı bilgiyi vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben yarın basın toplantısında açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

CENAZE ÖZRÜ

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç'ın cenazesine ilişkin soru üzerine Koca, "Kalabalık ve kapalı ortamlarda bulaşının fazla olduğunu biliyoruz. Cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği görüntünün olabileceğini ön görmedik. Öngörmem gerekiyordu. Vatandaşımızdan bu konuda özür diliyorum. Bizler 83 milyon olarak eşit fedakarlık göstererek pandemi döneminde mücadeleye katkı sağlamalı" dedi.