Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerine yer verdi.