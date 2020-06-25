Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran koronavirüs verilerini paylaştı ve uyardı |Video

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Bakan Koca, 52.303 kişiye test yapıldığı ve 1.458 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Son 24 saat içersinden 21 kişi hayatını kaybederken 1.472 kişi ise sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu oldu. Öte yandan Bakan Koca ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızda tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.

Bakan Koca, 52.303 kişiye test yapıldığı ve 1.458 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Son 24 saat içersinden 21 kişi hayatını kaybederken 1.472 kişi ise sağlığına kavuşarak hastanelerden taburcu oldu.

Öte yandan Bakan Koca ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda ise "Yoğun bakım hasta sayımızda bir artış oldu. Ancak hastalarımızın yoğun bakımda kalma ve toplam tedavi süreleri kısalmış durumda. Yeni vaka sayılarımızda tedbirlerin azaldığını gösteriyor. Dünyada vaka sayıları tırmanışta. Türkiye'den iyi haberler verelim." ifadelerini kullandı.