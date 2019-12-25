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25.12.2019
Son dakika: Rus gemisi Marmara'da karaya oturdu! Faciadan dönüldü
Son dakika haberi... Marmara Denizi’nde arızalanan Rus gemisi karaya oturdu. Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında kara oturan 11 mürettebatlı gemiyi kıyıya çekmek için bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Marmara Denizi kıyısında arıza yapan Rus bandıralı yük gemisi kara vurdu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi açıklarında 11 mürettebatı bulunan Rus bandıralı kuru yük gemisi, karaya vurdu. Gemi personeli, arıza yapan gemiyi kıyıya çekmeye çalışırken, bölgeye Sahil Güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
Küspe yüklü gemideki arızanın dümen kısmında çıktığı ifade edildi.
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