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Son dakika: Prof. Mehmet Ceyhan'dan A Haber canlı yayınında İstanbulluları ürküten açıklama! Her yüz kişiden... |Video

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Giriş: 18.05.2020 12:35
Güncelleme:18.05.2020 12:48
Son dakika haberi... A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan İstanbulluları uyardı. "İstanbul'da her yüz kişiden 1 buçuğu virüs taşıyor' diyen Ceyhan, sıcaklığın virüsün yayılması üzerinde etkisi var mı? Araç ve ev klimalarında virüs riskini artırır mı? sorularına yanıt verdi.

A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan İstanbulluları uyardı. "İstanbul'da her yüz kişiden 1 buçuğu virüs taşıyor' diyen Ceyhan, sıcaklığın virüsün yayılması üzerinde etkisi var mı? Araç ve ev klimalarında virüs riskini artırır mı? sorularına yanıt verdi.

VİRÜS YAYMAZ

Ceyhan, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların 'klimalar virüs yayar mı?' sorusuna paylaştığı bilimsel verilerle yanıt verdi.

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