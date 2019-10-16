Son dakika... PKK/YPG'nin mühimmat deposu vuruldu! |Video

Son dakika haberi: Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlediği Resulayn ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Dumanların yükseldiği yerin YPG terör örgütünün mühimmat deposu olduğu tahmin ediliyor. Detayları sınır hattında bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.