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Son dakika: Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi | Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre; Taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.