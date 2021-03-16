16 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Otomobil taksitli satış kapsamına dahil edildi | Resmi Gazete'de yayımlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.03.2021 09:58
Güncelleme:16.03.2021 10:02
Son dakika haberine göre; Taşıt satışlarında değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek. Nihai fatura değeri 120 bin TL ve altında olan taşıt satışında taksit 60 ay, 120 bin ile 300 bin TL arasında olan taşıtlarda taksit 48 ay, 300 bin ile 750 bin TL arasında olanlarda 36 ay, 750 bın TL üstü değerde olan taşıtlarda taksit 24 ay olacak.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobilde taksit dönemi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobilde taksit dönemi
CHP'de köstebek arayışı!
CHP'de köstebek arayışı!
İBB Genel Sekreteri 1 koydu 7 aldı!
İBB Genel Sekreteri 1 koydu 7 aldı!
Kızına tacizde bulunan insan müsveddesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti
Kızına tacizde bulunan insan müsveddesiyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık harekete geçti
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları
CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler
CHP ve İYİ Parti'nin içine HDP nüksetti! 4 partinin merdiven altı anayasa yapması köstebekliktir! Metin Özkan'dan A Haber'de flaş sözler
İYİ Parti'ye sert sözler: Günaydın!
İYİ Parti'ye sert sözler: Günaydın!
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar! Mevcut uygulama sürecek Yeni kısıtlamalar geldi mi? Kafe ve restoranlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar! "Mevcut uygulama sürecek" Yeni kısıtlamalar geldi mi? Kafe ve restoranlar...
Kovid-19 kısıtlaması olacak mı? Erdoğan duyurdu
Kovid-19 kısıtlaması olacak mı? Erdoğan duyurdu
Kısa çalışma ödeneği ve yerli aşı açıklaması
Kısa çalışma ödeneği ve yerli aşı açıklaması
Kovid-19 ilacının yerli sentezi ithalatın önüne geçti
Kovid-19 ilacının yerli sentezi ithalatın önüne geçti
Daha Fazla Video Göster