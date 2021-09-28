Son dakika: Okullardaki vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okulların açılmasının vaka üzerindeki etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı" dedi. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili ise, "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN