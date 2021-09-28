28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Okullardaki vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama

Son dakika: Okullardaki vaka sayısında son durum | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.09.2021 13:22
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okulların açılmasının vaka üzerindeki etkisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Okulların son üç hafta açık kalmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısı bir kat daha arttı. Ortalama aktif vakamız şu an 400 bin. Dörtte biri 0-17 yaş grubunda. Yüzde 25 oranında. Daha önce yüzde 10-11 oranındaydı" dedi. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili ise, "Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak ikili ve hafta sonu eğitim dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dünya takipte! Tüm dengeler değişecek
Dünya takipte! Tüm dengeler değişecek
Okullardaki vaka sayısında son durum
Okullardaki vaka sayısında son durum
AKINCI TİHA ve F-16’nın birlikte uçuşu F-16 kokpitinden görüntülendi
AKINCI TİHA ve F-16'nın birlikte uçuşu F-16 kokpitinden görüntülendi
İzmir’de Soyer krizi! Bitiremediği projeler...
İzmir’de Soyer krizi! Bitiremediği projeler...
Açıklama yapıldı! Türkiye’de bir ilk
Açıklama yapıldı! Türkiye'de bir ilk
İki bakandan kritik İdlib açıklaması!
İki bakandan kritik İdlib açıklaması!
Zincir markerlerin hal oyunu
Zincir markerlerin hal oyunu
Size güvenli yer yok! Bakın kimden eğitim almış
Size güvenli yer yok! Bakın kimden eğitim almış
Yurt provokasyonunda flaş gelişme!
Yurt provokasyonunda flaş gelişme!
Yüzey yarığı tehlikesi! Neden oluşuyorlar?
Yüzey yarığı tehlikesi! Neden oluşuyorlar?
MİT’ten operasyon! Kırmızı listeye çizik
MİT'ten operasyon! Kırmızı listeye çizik
’’Ortak aday mı birden fazla aday mı?’’
''Ortak aday mı birden fazla aday mı?''
Daha Fazla Video Göster