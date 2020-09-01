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Son dakika: Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında açıkladı
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Çelik, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği "21 Eylül'de yüz yüze eğitim başlayacak mı?" sorusuna yanıt verdi.