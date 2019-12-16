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16.12.2019

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Ukrayna'da yakalandı |Video

Son dakika haberi... 17 yıl önce bir suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hablemitoğlu'nun katil zanlısı olduğu iddia edilen şahıs Ukrayna'da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.

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