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16.12.2019
Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Ukrayna'da yakalandı |Video
Son dakika haberi... 17 yıl önce bir suikast sonucu katledilen Necip Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Hablemitoğlu'nun katil zanlısı olduğu iddia edilen şahıs Ukrayna'da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
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