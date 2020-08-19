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Son dakika: MSB'den 'TurAzKartalı Tatbikatı'na özel video

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Giriş: 19.08.2020 14:58
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden 'TurAzKartalı Tatbikatı'ndan çekilen fotoğraflar ile hazırlanan özel videoyu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız, kökümüz birdir bizim. Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek, sözümüz birdir bizim" denildi.

Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının bulunduğu paylaşımda, tatbikatta çekilen fotoğraflar ile hazırlanan özel video yer aldı.

Bakanlık gurur veren görüntüleri paylaştı! İşte TurAzKartalı Tatbikatından o anlar BAKANLIK GURUR VEREN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! İŞTE TURAZKARTALI TATBİKATI'NDAN O ANLAR

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