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Bakanlık gurur veren görüntüleri paylaştı! İşte TurAzKartalı Tatbikatı'ndan o anlar

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Giriş: 14.08.2020 17:02
Güncelleme:14.08.2020 17:10
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da başarıyla devam eden TurAzKartalı Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk'e yuvadır gökte bulutlar, Vatana zırhtır hudutta kartallar, Bayrağın ilelebet dalgalanacağını kanıtlar, Birbirine dayalı dağ gibi sırtlar. Azerbaycan'da gerçekleştirilen TurAzKartalı Tatbikatı başarıyla devam ediyor" denildi. Paylaşımda tatbikata ait görüntü yer aldı.
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