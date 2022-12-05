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Son dakika: MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! sözde Ayn İsa sorumlusu Siham Mislih etkisiz hale getirildi

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Giriş: 05.12.2022 09:38
Son dakika haberi… MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
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