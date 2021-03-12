Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de değerlendirdi.

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