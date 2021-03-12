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Son dakika: Mısır ile Türkiye arasında ilk temas ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Suudi Arabistan da görecektir

A Haber
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Giriş: 12.03.2021 15:58
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." açıklamasını yaptı. Peki bu temas ne anlama geliyor? Emekli Hava Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş A Haber'de değerlendirdi.
Çarpıcı Mısır yorumu: Suudi Arabistan da... ÇARPICI MISIR YORUMU: SUUDİ ARABİSTAN DA...
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