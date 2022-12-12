Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a uyarı: Oldubittiye müsaade etmeyiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın akıl, mantık ve hukuk dışı talep ve iddialar, provokatif eylem ve saldırgan söylemlerle gerginliği artırmaya devam ettiğini belirterek, "Herhangi bir oldubittiye müsaade etmemiz asla mümkün değil. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler." dedi.

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