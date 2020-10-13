Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına sert bir şekilde cevap vererek “Erken seçim isteği sipariş ve hezeyandır” ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, gazeteci yazar Mehmet Metiner ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına sert bir şekilde cevap vererek "Erken seçim isteği sipariş ve hezeyandır" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin açıklamaları ne anlama geliyor? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı, gazeteci yazar Mehmet Metiner ve İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP BİR PROJE! KILIÇDAROĞLU DA PARÇASI

Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı: Uzun süreden beri maalesef erken seçim istemesi mümkün olmayanlar Türkiye'de istikrarı tartışmalı hale getirip bir sıkıntı ortaya çıkarmak için uğraşıyorlar. Biz de bu tartışmaların arkasına takılıp gidiyoruz. Sayın Bahçeli'nin sözlerinin içinde şu önemli "Söyleyen değil söyletene bakmak lazım. Söyletenlerin kimliğini çok merak ediyoruz". Çünkü CHP'nin bir proje partisi olduğu ve Kılıçdaroğlu'nun bu projenin bir parçası olarak CHP'nin başına getirildiği kamuoyunda ifade ediliyor. Sen söylemiyorsun sana başkaları söyletiyor ifadesi son derece ağır bir itham. Bir takım dış güçlerin sözcülüğünü yapıyorsun şeklinde bir mesaj algıladım ben buradan.

ASIL AMAÇ FARKLI

İYİ Parti zaten sürekli olarak çıkmazda kurulduğu günden itibaren. Ne İYİ Parti ne de CHP şu anki mevcut durumda bir seçime gitme cesaretini gösterebilecek durumda değildir. Ama amaç ekonomide bir takım sıkıntılar yaratmak, bürokrasiyi bağlamak, Türkiye'de vatandaşa "Türkiye iyi yönetilmiyor seçime ihtiyaç vardır" şeklinde bir mesaj vermek için ana muhalefet partisinin sürekli olarak bu tür kirletmelerin içinde.

SİYASİ SUİKASTTEN ÖTE BİR ANLAM TAŞIMIYOR

Gazeteci yazar Mehmet Metiner: Çok açık bir biçimde şunu belirtmek gerekiyor ki erken seçim çağrısı Türkiye'nin içine yapılan yapılmak istenen siyasi bir suikastten öte bir anlam taşımıyor. Çevremiz ateş çemberi. Dışarıda Türkiye kuşatılmak isteniyor. İçeride ihanet şebekelerinin nasıl ormanlarımızı yaktığını görüyoruz. Dağlık Karabağ'da Türkiye'nin de aynı zamanda beka sorununu ilgilendiren bir ölüm kalım mücadelesi görüyoruz. Doğu Akdeniz'de Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da… Türkiye'nin ekonomisine yönelik saldırıların da başlatıldığı dönemde Türkiye'nin siyasal istikrarını bozmaya ekonomik bir krize girmesini tetikleyen bir operasyondur. Sayın Kılıçdaroğlu ihanet içerisindedir.

2023'E KADAR BİR ARADA TUTUNAMAYCAKLARI ANLAŞILINCA...

İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar: Bir süredir kamuoyu araştırmalarıyla "Türk seçmen böyle diyor muhafazakar Kürt seçmen şöyle diyor, Cumhur İttifakı'nın oranı düştü Millet İttifakı'nın yükseldi" gibi özellikle Millet İttifakı ve CHP yandaşlarının yaptığı açıklamalarda biz zaten bu konunun ısıtıldığını çok net bir şekilde bir süredir görüyorduk. Şunun altını çizmek gerekiyor 2023'e kadar Millet İttifakı'nın bir arada tutunamayacağı anlaşıldığı için bence Kemal Kılıçdaroğlu'na birileri "hadi şimdi sıra sende bu konuyu ısıtalım gündeme taşıyalım ve Türkiye'yi bir an evvel erken seçime götürelim" dedi.