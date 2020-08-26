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Son dakika: Mehmetçik Giresun'da sel bölgesinde! İşte bölgedeki son durum

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Giriş: 26.08.2020 11:43
Güncelleme:26.08.2020 11:50
Son dakika haberi... Giresun’da gerçekleşen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Kahraman Mehmetçik bölgede çalışmalara yoğun bir şekilde destek veriyorlar. Sel felaketinin 5. gününde bölgede son durum ne? Çalışmalar ne durumda? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında bölgeden detayları aktardı. Canlı yayın sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Giresun'da gerçekleşen sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Kahraman Mehmetçik bölgede çalışmalara yoğun bir şekilde destek veriyorlar.

Sel felaketinin 5. gününde bölgede son durum ne? Çalışmalar ne durumda? A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, canlı yayında bölgeden detayları aktardı. Canlı yayın sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Bir taraftan jandarmamız 200'ün üzerinde jandarmamız var bugün burada. Diğer taraftan gönüllülerimiz AFAD'dan izcilere kadar, İHH'dan Deniz Feneri'ne kadar herkes elini taşın altına koydu. Bir taraftan belediyelerimiz. Hakikaten burada topyekun seferlik var. Allah böyle bir afeti kimsenin başına getirmesin. Afet olduktan sonra milletimizin birlikteliği kamu kurum ve kuruluşlarımızın bu konuda ortaya koyduğu gayret burada hakikatten bu afetin elbette ki acısını unutturmaz ama milletimizin ortaya koyduğu asaletini de bir şekilde resmeder." ifadelerini kullandı.

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